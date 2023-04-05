Gram altından yeni rekor: Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolara yükseldi!

Altın dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerine tırmanırken bu sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi.

Benzer saatlerde düşük hacimli piyasada dolar/TL'nin 19.23'ü de aşmasıyla yurtiçinde gram altın 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı.

Piyasalarda fiyatlanma başladı

ABD'de dün açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57.2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 57.9'a yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 42.1'e geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.



