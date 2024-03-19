İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL

Birol BOZKURT

Seçim öncesi altın talebinde patlama yaşanıyor. Hem kuyumcular hem de Darphane vatandaşın altın talebine yetişemiyor. Hal böyle olunca da altın fiyatlarında makas gün geçtikçe açılıyor.

Dolar/TL kurunun 32 lirayı aşması ve ons altın fiyatlarının hızlıca yükselerek 2.200 dolara yaklaşması gram ve çeyrek altının hızlı yükselmesini sağlıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 2 bin 244 TL civarındayken Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları 2 bin 485 TL’yi aşmış durumda.

Uzmanlar Kapalıçarşı’da kuyumcu esnafı, altın ithalatındaki kotanın kaldırılmasını ve Darphane’nin randevuyla aynı gün veya ertesi gün ürün teslim etmesini istiyor. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasında altının kilogramında fiyat farkının 5 bin 300 dolara kadar çıktığını belirten uzmanlar, ithalat kotası ve Darphane ürünleri ile ilgili sorunlar çözülmezse bu farkın artabileceği uyarısını yapıyor.

Mart ayı ile birlikte vatandaşın altın talebinde patlama olduğunu söyleyen uzmanlar, buna sebep olarak enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesini ve dolar kurunda seçimden sonra bir yükseliş beklentisinin hakim olmasını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimden sonra dolarda artış yaşanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Darphane çift vardiyaya geçti

Geçtiğimiz günlerde altın talebinin artması nedeniyle Darphane çift vardiya çalışmaya başladığını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, “Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11’e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz.

Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın altına rahatlıkla erişebileceği hizmeti Darphane kesintisiz olarak üretmeye devam ediyor. Bir arz problemi yok. Fakat 3-5 günlük gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da dediğim gibi çok da normal olmayan bir kısmı da spekülatif olan piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı talep artışı” diye konuştu.

Makas kilogramda 5 bin 300 dolara çıktı

Talebin artmış olması, altına ithalat kotası uygulanması ve arz cephesinin zayıf olması nedeniyle altın fiyatlarının ons bazında 155-158 dolar daha pahalıdan işlem gördüğünü söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Kilogram başına ise 5.300 dolar fark var.

Bu fark 15 gün önce 2.500- 3.000 dolar civarındaydı. Daha sonra talep artınca kademeli olarak bir yükselişe geçti. Bu durumun TL fiyatına etkisi oluyor. Şu sıralar gram altın fiyatı Kapalıçarşı’da 2.480 civarında işlem görüyor. Vatandaş parasını korumak için altına yöneliyor. Küçük montanlı ama çok sayıda vatandaşın talebi söz konusu. Bu da ister istemez fiyatı artırıyor” diye konuştu.

“Altın ithalatında kota kalkmalı”

Asıl sorunun altın ithalatına kotanın konulmuş olmasından kaynaklandığını belirten Yıldırımtürk, “Bu farkın kapanması için 15 günlüğüne de olsa bu kota kaldırılabilir. 5 bin 300 dolarlık bu fark bir anda bin dolara, 500 dolara hatta 200 dolara kadar gerileyebilir ve fiyat istikrarı olur.

Böyle olunca yaklaşık 2 bin 250 lira olması gereken fiyat 2 bin 480 lira düzeyine çıkmış durumda. Döviz talebinde önemli bir artış yok. Vatandaş daha çok altın alımı için geliyor. Darphane ürünleri de bulunamıyor.

Darphane üretiminde aksamalar var, daha önce randevu alıyorduk ve elimizdeki altınlar verip ertesi gün istediğiniz ürünü temin alabiliyorduk. Şimdi 1 hafta 10 gün sonra teslim yapılmaya başlandı. Fiyat farkının bu kadar yüksek olduğu dönemde kuyumcular Darphane’de altınını bir hafta on gün tutmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay: Ons altında 2024 hedefimiz 2.400 dolar

Altın fiyatlarında “yeni” tarihi rekor olarak spot piyasada ons fiyatında 2 bin 195 dolar görüldü. gelişmekte olan piyasaların MB’lerinin altın talebi devam ediyor. Vadeli piyasalarda para yöneticileri “net uzun” pozisyonlarını arttırıyor. Ons altın için 2024 hedef fiyatımızı 2.200 dolar seviyesinden 2.400 dolar seviyesine yükselttik.

Jeopolitik riskler tarafında ise Rusya’nın savaş sonrası dondurulan varlıklarının Ukrayna için kullanılma söylemleri hem altına hem de Bitcoin’e fiyatlamalarda olumlu yansıyor. Bu hafta hem BoJ hem de Fed toplantısı öne çıkıyor. BoJ’dan beklenen faiz artışı dolar endeksini geriletebilir. Fed tarafında piyasa 2024 için nokta grafiğe ve ekonomik beklentilere odaklanırken gözden kaçan taraf “bilanço azalış süreci”.

ABD’de ters repo miktarında yaşanan azalma ile yılın ikinci yarısında bilanço azalışına fren gelebilir. Bu durum altın fiyatlarına olumlu yansır. Değerli metallerde düşüşlerin alım fırsatı olduğu ve yılın ikinci yarısı rallinin daha da güçleneceği görüşümüzü koruyoruz.