İthalata ek vergi ve kota kararı Kapalıçarşı’da altın makasını açtı

Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak "ek mali yükümlülük" kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre altın ithalatı yapan firmaların kotaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Borsa İstanbul’a gönderildi. Yeni kotalar şirketten şirkete farklılık gösteriyor. Ancak edindiğimiz bilgilere göre kotalarda ciddi bir düşüş olduğu iddia ediliyor. Sektör temsilcileri en az 1 gram altın üretilme kararına da tepki gösterdi.

Fiyat farkı 2.500 dolara çıktı

Sektör temsilcileri bu kararın altın kaçakçılığını artıracağına ve altın fiyatlarındaki makası açacağına dikkat çekmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ile hem altın ithalatına kota kararını hem de getirilen ek vergi kararını konuştuk.

Sarı konuyla ilgili şunları söyledi; “Bakanlık aracı kuruluşlarına geçmiş işlem hacimlerine göre, altın ithalatlarına kota uyguladı. Karar ikinci bir karara kadar geçerliliğini koruyacak ve Altın Borsası üyesi kurumlar kendilerine tanınan kotanın dışında altın ithalatı yapamayacak. Kararın açıklanması ile birlikte interbank ve Kapalıçarşı fiziki altın piyasası arasındaki fark açıldı.

Bir kilogram altın için fark bir önceki gün 500 dolar iken bugün kararın uygulamaya geçmesi ile 2.500 dolara kadar yükseldi. Gram altında ise şuan 1 gramda fark 60 TL olarak işlem görüyor. Altını önce ithal eden sonra da işleyip ihraç eden firmalar için zorlu bir süreç başladı. Firmalar altındaki fiyat farkını işçiliklere yansıtmak zorunda kalırken maliyetleri artacak. Yurtdışında rekabet avantajlarını kaybedebilirler.”