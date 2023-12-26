Kapalıçarşı'da altın 2 bin 12 lirayı gördü

Sene sonunun gelmesiyle birlikte altına olan rağbet arttı. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ons altın güne 2053 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2053 dolar, en yüksek de 2065 dolar seviyesi görüldü.

Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

Fiziki altın rekor seviyede

Hürriyet'te yer alan habere göre Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:00-05:00 arasında 2 bin 12 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 1997 liradan alış, 2004 liradan satış olarak işlem görüyor.

Bankalarda 1979 liradan işlem görüyor

Bankalarda ise alım ve satım arasındaki marj aralığı devam ediyor. Bankalarda alış 1916 lira, satış 1979 lira seviyelerinde oluşuyor.