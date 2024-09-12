Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası toparlanıyor

ABD'de dün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisinin ardından ons altın, bu sabah toparlanma gösterdi. Enflasyon verisi sonrası yaşanan satışların etkisiyle bir miktar gerileyen ons altın, 2520 dolar seviyesini yeniden aşarak toparlandı. Şu anda düne göre yüzde 0,4 artışla 2521,76 dolar seviyesine kadar yükseldi.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, ons altının direnç seviyelerine yakın olduğunu belirtti. Wong, "Altının 2.532 dolar seviyesinin üzerine çıkması muhtemel. Yalnızca ABD'den gelecek güçlü makroekonomik veriler bu yükselişi durdurabilir" şeklinde yorum yaptı.

Piyasalarda bugün ABD'den açıklanacak Ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları da yakından takip edilecek. Teknik analizlere göre, ons altın için direnç 2529 dolar seviyesinde bulunurken, aşağı yönlü destekler ise 2511 dolar ve 2494 dolar seviyelerinde yer alıyor.