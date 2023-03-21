Ons altın rekor tazeleyerek 2 bin doların üzerine yükseldi

Böylelikle 9 Mart 2022 tarihinden bu yana on altın en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı da haftanın ilk işlem gününde ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1229 liraya taşıdı.

“Ons altında yön yukarı”

Altında yaşanan fiyat hareketlerini DÜNYA’ya değerlendiren İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, ons altında ana trendin yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Manukyan, şunları söyledi: “Ons altında fiyatı etkileyen birkaç faktör var. Yükseliş bir süredir çalkantılı bir şekilde devam ediyordu. Bundan önceki yükseliş reel faizlerdeki yukarı yönlü hareketin sona ereceği beklentisiydi.

Ardından bir dönem kuvvetli enflasyon ve istihdam verileri ile Fed faiz beklentileri yüzde 6’ya çekildiğinde o dönemde reel faizler daha fazla yükselecek korkusuyla ons altında düşüş gördük. Ondan sonra patlak veren SVB banka iflası ve Credit Suisse olayı ile beraber altın tekrar yükselişe geçti.

Burada şu noktanın kritik olduğunu düşünüyorum 2008 krizinde de yine sisteme karşı bir güvensizlik ve güvenli liman arayışı vardı ama o tarihte bir likidite krizi yaşandığı ons altında satış görmüştük. Bu defa bir likidite krizi yaşanmaması hem krizin niteliğinden dolayı hem de merkez bankalarının adımlarından dolayı likidite kaygısı yaşanmadı. Bu da altın güveli liman algısı ile işlem gördü ve yukarı doğru hare ket etti.

Eğer kriz likiditeye erişimi zorlaştırırsa altında satış görebiliriz. Ama böyle bir durum olamayacağını düşünüyorum. 2008’den farklı bir krizle karşı karşıyayız. Fed’in muhtemelen faiz artışlarının sonundayız 6 seviyesi artık çok mümkün değil. Elbette ara ara düşüş olabilir ama ana trendin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum.