Sevcan Bora: Tasarımın sağlıkta tartışmasız çok büyük etkisi var

Öncelikli olarak hasta ve doktorların, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları ve hastanedeki operasyon akışının yanı sıra, olası gelecek senaryolarına rahat uyum sağlayabilecek donanımda olmak, iyimser bir ruh halini destekleyecek unsurlar barındırmak, temiz ve kolay bir iç akış sunmak, ferah ve aydınlık alanlar bulundurmak gibi konular tasarımda önemli hale geliyor.

Ferah tasarlanmış hastaneler, tedaviyi olumlu etkiliyor

Hastanelerin, toplumda en önemli sağlık hizmetleri veren yapılar arasında yer aldığını ifade eden Vivin İnşaat Genel Müdürü, Mimar Sevcan Bora “Bu nedenle hastanelerin tasarımı, inşası, hasta güvenliği ve konforu iyileşme süreci açısından büyük önem taşıyor. Hastane mimarisi sadece görsellikten ziyade olmamalı, hem psikolojik sağlığı etkilemeli hem de fonksiyonel olmalı.

Gelen kişiler mental ve fiziki olarak iyi bir durumda olmadığının ilk önce psikolojik algılanmasını düzeltmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli faktör, hastaların konforudur. Hastanelerin mimari tasarımında ve teknik inşaatında, hastaların ve ailelerinin rahat edebileceği, sakin bir ortam yaratılması amaçlanmalıdır. Hastane odaları, yeterli büyüklükte ve uygun mobilyalarla donatılmalıdır. Hastane odaları ayrıca, doğal ışık alacak şekilde tasarlanmalı ve iyi havalandırılmalı.

Hastaların ve ailelerinin dinlenmeleri ve beklemeleri için konforlu bekleme alanları da oluşturulmalı” diyor.

Türkiye sağlık mimarisinde çok önde

Türkiye’nin teknolojik imkanları, kapasitesi ve vizyonuyla dünyadaki en iyi sağlık hizmetine sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Sevcan Bora “Türkiye Yüzyılı' çerçevesinde birçok alanda olduğu gibi, sağlık alanında da fark yaratacak adımlar atılıyor. Sağlık alanında son 20 yılda atağa kalkan Türkiye gösterdiği bu hızlı gelişimle rakipleri arasında ön plana çıktı. Biz yeni dönemde Avrupa’da hastaneler açmamıza rağmen; Almanya'dan, Budapeşte'den, Hollanda'dan, Londra'dan hem işlevsellik hem de konfor olarak çok ündeyiz. Genelde Avrupa'da klinik tarzı yapılar var ve ameliyathaneleri de Türkiye'de ki gibi küçük kompleks bir yapıda değil” diyerek son gelişmelerden memnuniyetini belirtti.

“Eski inşa edilen hastaneler, hastaların ruhsal durumları dikkate alınmazdı”

Hastalar ve vatandaşların yeni hastanelerin mimarisini beğendiğini aktaran Mimar Sevcan Bora “Eskiden hastane tasarlanırken basık tavanlı, sadece fonksiyonel anlamda hizmet veren, hastaların ruhsal durumu çok önemsenmeden inşa edilirdi. Şimdi ise; hastane tasarımlarımızda ön planda olan husus ise, hastaların psikolojik olarak kendini rahat hissedeceği bir ortam sağlamak. Bunun için elbette mimari renklerden tutun, onlara sunulan hizmete kadar, bir ışığın yansımasına kadar, odada bulunduğu konfor alanlarına kadar hastalar bu detaylara dikkat ediyor ve beğeniyor. Tüm insanlar öncelikle rahatına ve konforuna düşkün olur, sonra da psikolojik olarak mutlu olmak ister. Bu nedenle tasarımın psikolojik olarak tartışmasız çok büyük etkisi var” diyerek sözlerini noktaladı.