Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatı 11 yılın zirvesinde

İsviçre Gümrüğü verilerine göre ocak ayında 58 tondan fazla altın Türkiye’ye sevk edildi. Bu, Ocak 2012’ye kadar giden verilerdeki en yüksek miktar oldu. Bu miktar aynı zamanda İsviçre altın ihracatının yüzde 42’sini oluşturdu.

Türkiye 41 binden fazla can kaybıyla sonuçlanan depremlerden sonra altın ithalatını sınırlayıcı adımlar atmıştı. Merkez Bankası da bankalardan müşterilerine altın satışlarında minimum spread uygulamalarını talep etmişti.

Altın ithalatı son aylarda Türkiye’nin cari acığında önemli rol oynadı

Merkez Bankası geçtiğimiz yıl rezervlerine 148 ton altın ekleyerek altın alımlarını açıklayan kurumlar arasında en fazla altın talebi gösteren kurum olmuştu.