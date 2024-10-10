UBS'ten 2025 için ons altında 2 bin 850 dolar tahmini

İsviçre bankası UBS, ons altın fiyatına ilişkin tahminini güncelledi. Banka daha önce 2025'in ortasında 2 bin 700 dolara çıkabileceğini söylediği altın için 2 bin 850 hedefi koydu.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 615 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bu yıl yüzde 27 yükseldi

Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırarken, bu yıl yaklaşık yüzde 27 yükseldi. Son bir yıldaki artış yüzde 40'tan fazla.

2024'ün 3. çeyreğinde 2 bin 685,61 dolarla rekor seviyeyi test eden altının ons fiyatı, temmuz-eylül dönemini yüzde 13,2 artışla 2 bin 634,70 dolardan tamamladı.

En yüksek çeyreklik kazanç

Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 13,2 yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaştı.