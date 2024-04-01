Yerel seçim 2024: Seçim sonuçları sonrası altında son durum (Gram, çeyrek, tam altın kaç TL?)
Ons altının uluslararası piyasalarda yükselmesinin ardından gram altın fiyatları tarihi seviyeye çıktı. Bugün itibariyle gram altın 2 bin 355 lirayı gördü.
Ons altın uluslararası piyasada bugün itibariyle 2 bin 260 dolara yükselerek rekor kırdı. Bu rekor iç piyasa da tarihi seviyeleri beraberinde getirdi.
Güncel gram altın fiyatı
Gram altın sabah saatlerinde 2 bin 362 lirayı görmesinin ardından kısmi çekilmeyle 2 bin 357 liradan işlem görmeye başladı.
Çeyrek altın fiyatları
Geçen haft 4 bin 100'lü seviyelere gerileyen çeyrek altın bugün itibariyle 4 bin 287 liraya yükselerek tarihi seviyesi olan 4 bin 339 liraya yakın seyrediyor.
Tam altın fiyatları
Tam altın da spot piyasada 16 bin 91 liradan işlem görüyor.