Yerel seçim 2024: Seçim sonuçları sonrası altında son durum (Gram, çeyrek, tam altın kaç TL?)

Ons altın uluslararası piyasada bugün itibariyle 2 bin 260 dolara yükselerek rekor kırdı. Bu rekor iç piyasa da tarihi seviyeleri beraberinde getirdi.

Güncel gram altın fiyatı

Gram altın sabah saatlerinde 2 bin 362 lirayı görmesinin ardından kısmi çekilmeyle 2 bin 357 liradan işlem görmeye başladı.

Çeyrek altın fiyatları

Geçen haft 4 bin 100'lü seviyelere gerileyen çeyrek altın bugün itibariyle 4 bin 287 liraya yükselerek tarihi seviyesi olan 4 bin 339 liraya yakın seyrediyor.

Tam altın fiyatları

Tam altın da spot piyasada 16 bin 91 liradan işlem görüyor.