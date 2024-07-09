Zirveden dönen altın yeni yükseliş hazırlığında
Geçtiğimiz haftayı yüzde 3’e yakın güçlü bir yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle girdi. Ons altın 2.350-2.400 dolar bant hareketini sürdürürken, altın gram fiyatı ise 2.500 TL psikolojik düzeyinde tutunma mücadelesi veriyor.
Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına ilgi sürerken geçen hafta 3 ayın en büyük haftalık yükselişini kaydeden ons altın şu sıralar satıcılı bir seyir izliyor.
ABD’de açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül’de faiz indirimine gitmesi olasılığını güçlendirmesinin etkisiyle cuma günü mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan ons altın, yeni haftaya kâr realizasyonu ile başladı. Altının ons fiyatı dün 2 bin 380,83 dolara kadar geriledi. Piyasalar Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 78 olarak görüyor. Yatırımcılar ayrıca aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimalinin arttığını fiyatlıyor.
Çin Merkez Bankası’nın Haziran ayında rezervlerine altın eklemediği ve 2 ay üst üste altın alımı yapmadığı haberleri de altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Çin altın alımına ara verirken Hindistan Merkez Bankası yaklaşık 2 yılın en büyük alımını yaptı. Haftanın devamında altın yatırımcıları Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunumu yakından takip edecek.
Bu kapsamda Oversea-Chinese Banking Corp. Döviz Stratejisti Christopher Wong altın fiyatlarıyla ildili yaptığı açıklamada “Çin verisi sonrası altında bir miktar geri çekilme olabilir. Ama altın fiyatlarında sert yükseliş sonrası Çin’in geçici olarak alımları durdurması sıra dışı değil” değerlendirmesine yer verdi. Altın fiyatları bu yıl yükselirken mayıs ayında da zirveyi test etti. Hindistan, Çin ve Singapur Merkez Bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımları yükselişi destekledi. Fed’in faiz indirimine başlayacağı beklentisi de fiyatların düşüşünde etkili oldu.
“Altında zirve görülmesi için ortam ideal”
Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’deki yarıyıl sunumunu ve bir dizi Fed yetkilisinin yorumlarını ve ABD enflasyon verilerine odaklanacak. City Index’in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Powell’ın ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının altının yeni zirveleri görmesi için ideal katalizörler gibi göründüğünü söyledi. Simson ayrıca, “Çin altın alımlarını durdurmuş olabilir, ancak genel olarak altın talep görmeye devam ediyor. Bu da muhtemelen altını yükseliş izleme listelerinde tutacak ve herhangi bir düşüşte yükseliş bahislerini cazip kılacak” dedi.
Gram altında 2 bin 500 barajı önemli
Ons tarafında yaşanan gerilemenin etkisiyle gram altın 2500 TL psikolojik düzeyinin altına sarktı. Gram altın ise dün yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 499 liradan işlem gördü. Altın cuma gününü 2 bin 512 liradan tamamlamıştı. Altın gram fiyatı için tarihi zirve seviyesi 2 bin 552 TL düzeyinde bulunuyor. Kapalıçarşı ile piyasa arasındaki alış satış makası da iyiden iyiye düşmüş durumda. Spot piyasada gram altın 2 bin 499 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2 bin 518 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın alış fiyatı 4 bin 56 TL, satış fiyatı 4 bin 108 TL, yarım altın alış fiyatı 8 bin 143 TL, satış fiyatı ise 8 bin 213 TL düzeyinde bulunuyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum
Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstahdam Verisi (TDİ), Haziran’da 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Beklenti 190 bin kişi idi. İşsizlik oranı ise yüzde 4’ten yüzde 4,1’e yükselmişti. Haliyle geçen hafta dolar karşısındaki tüm enstrümanlar haftayı yükselişle tamamlamıştı. On altın 2 bin 391 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi sonrası yeni bir bant aralığına yerleşti. 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığı. Artık düşüş ya da yükseliş yönlü hareketler için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor.
Bu hafta 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeye devam edecek. Orada takip edeceğim bant aralığı biraz daha geniş. 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığı. Çünkü ons altında yaşanan dalgalanma, gram altın da makas aralığının açılmasına neden oluyor. Temmuz için uyarılarım vardı. Temmuz geldi, yükseliş başladı. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.