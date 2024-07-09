Zirveden dönen altın yeni yükseliş hazırlığında

Altın fiyatları yatırım­cıların yakın takibin­de kalmaya devam edi­yor. En çok tercih edilen yatı­rım araçlarından olan altına ilgi sürerken geçen hafta 3 ayın en büyük haftalık yükselişini kaydeden ons altın şu sıralar satıcılı bir seyir izliyor.

ABD’de açıklanan verilerin ABD Mer­kez Bankası Fed’in Eylül’de fa­iz indirimine gitmesi olasılığı­nı güçlendirmesinin etkisiyle cuma günü mayıs ayından bu yana görülen en yüksek sevi­yeye çıkan ons altın, yeni haf­taya kâr realizasyonu ile başla­dı. Altının ons fiyatı dün 2 bin 380,83 dolara kadar geriledi. Piyasalar Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali­ni yüzde 78 olarak görüyor. Ya­tırımcılar ayrıca aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtima­linin arttığını fiyatlıyor.

Çin Merkez Bankası’nın Ha­ziran ayında rezervlerine altın eklemediği ve 2 ay üst üste al­tın alımı yapmadığı haberleri de altın fiyatlarında satış bas­kısını artırdı. Çin altın alımına ara verirken Hindistan Mer­kez Bankası yaklaşık 2 yılın en büyük alımını yaptı. Haftanın devamında altın yatırımcıları Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunumu yakından takip edecek.

Bu kapsamda Oversea-Chi­nese Banking Corp. Döviz Stra­tejisti Christopher Wong altın fiyatlarıyla ildili yaptığı açıkla­mada “Çin verisi sonrası altın­da bir miktar geri çekilme ola­bilir. Ama altın fiyatlarında sert yükseliş sonrası Çin’in geçici olarak alımları durdurması sı­ra dışı değil” değerlendirmesi­ne yer verdi. Altın fiyatları bu yıl yükselirken mayıs ayında da zirveyi test etti. Hindistan, Çin ve Singapur Merkez Bankala­rının rezervlerini çeşitlendir­mek için altın alımları yükselişi destekledi. Fed’in faiz indirimi­ne başlayacağı beklentisi de fi­yatların düşüşünde etkili oldu.

“Altında zirve görülmesi için ortam ideal”

Bu hafta Fed Başkanı Je­rome Powell’ın Kongre’de­ki yarıyıl sunumunu ve bir di­zi Fed yetkilisinin yorumları­nı ve ABD enflasyon verilerine odaklanacak. City Index’in kı­demli analistlerinden Matt Simpson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Powell’ın ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının altının yeni zir­veleri görmesi için ideal kata­lizörler gibi göründüğünü söy­ledi. Simson ayrıca, “Çin altın alımlarını durdurmuş olabi­lir, ancak genel olarak altın ta­lep görmeye devam ediyor. Bu da muhtemelen altını yükseliş izleme listelerinde tutacak ve herhangi bir düşüşte yükseliş bahislerini cazip kılacak” dedi.

Gram altında 2 bin 500 barajı önemli

Ons tarafında yaşanan ge­rilemenin etkisiyle gram altın 2500 TL psikolojik düzeyinin altına sarktı. Gram altın ise dün yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 499 li­radan işlem gördü. Altın cuma gününü 2 bin 512 liradan ta­mamlamıştı. Altın gram fiyatı için tarihi zirve seviyesi 2 bin 552 TL düzeyinde bulunuyor. Kapalıçarşı ile piyasa arasın­daki alış satış makası da iyiden iyiye düşmüş durumda. Spot piyasada gram altın 2 bin 499 TL’den işlem görürken, Kapa­lıçarşı’da gram altın fiyatı 2 bin 518 TL’den alıcı buluyor. Kapa­lıçarşı’da çeyrek altın alış fiyatı 4 bin 56 TL, satış fiyatı 4 bin 108 TL, yarım altın alış fiyatı 8 bin 143 TL, satış fiyatı ise 8 bin 213 TL düzeyinde bulunuyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum

Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstahdam Verisi (TDİ), Haziran’da 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Beklenti 190 bin kişi idi. İşsizlik oranı ise yüzde 4’ten yüzde 4,1’e yükselmişti. Haliyle geçen hafta dolar karşısındaki tüm enstrümanlar haftayı yükselişle tamamlamıştı. On altın 2 bin 391 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi sonrası yeni bir bant aralığına yerleşti. 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığı. Artık düşüş ya da yükseliş yönlü hareketler için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor.

Bu hafta 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeye devam edecek. Orada takip edeceğim bant aralığı biraz daha geniş. 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığı. Çünkü ons altında yaşanan dalgalanma, gram altın da makas aralığının açılmasına neden oluyor. Temmuz için uyarılarım vardı. Temmuz geldi, yükseliş başladı. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.