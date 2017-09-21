Adana'da Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

21 Eylül 2017

Çukurova’nın gıda ve tarım altyapısının değerlendirilmesinin yanında, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) son yıllarda yöneldiği Uzakdoğu, Amerika ve Güney Afrika gibi yeni pazarlara yönelik stratejisi açısından da itici güç görevi üstlenecek Gıda Organize Sanayi Bölgesi, sektörde heyecan yarattı. İleri teknoloji altyapısıyla kurulacak olan ve tüm gıda sektörlerine hizmet verecek şekilde planlanan bölgede yer alabilmek için şimdiden 80 firma başvuru yaparken, bölgenin hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, 1940 yılında, Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği adıyla ülkenin ilk ihracatçı birliklerinden biri olarak kurulan ve 1986 yılında bugünkü adını alan birliğin, Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman illerini de kapsayan geniş bir bölgede 348 üyeye hizmet verdiğini söyledi.

Birlik olarak 2016 yılında 2015'e kıyasla yüzde 10’luk artışla 281 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ve en çok ihraç edilen 5 ürünün sırasıyla kanatlı eti, yumurta, süt tozu, taze balık ve bağırsak olduğunu açıklayan Yamanyılmaz, en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında da ilk 3 sırayı Irak, Suriye ve Lübnan'ın aldığını söyledi. Yamanyılmaz, bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Bangladeş ve Pakistan'ın takip etttiğini, Rusya, Cezayir, Panama ve Singapur'un da dahil olmasıyla ihracat yapılan ülke sayısının 70'e çıktığını kaydetti.

'İhracatı artırmak için fuarlara katılıyoruz'

Birliğin ana ihracat pazarının coğrafi konum nedeniyle Ortadoğu ülkeleri olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, ancak bölgede yaşanan sıkıntıların ihracatı da olumsuz etkilediğini söyledi. İhracatı arttırmanın yolunun pazarları çeşitlendirmekten geçtiğine işaret eden Yamanyılmaz, bu amaca yönelik olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu amaçla 2016'dan bu yana birlik olarak hedef pazar olarak belirdiğimiz Suudi Arabistan, İsrail ve Nijerya’da fuarlara katılıyoruz. 2017 Ekim ayı içerisinde de dünyanın en büyük gıda fuarlarından olan Anuga 2017 fuarına katılacağız. 2016 yılında katıldığımız Saudi Food fuarında yapılan temaslar neticesinde süt ürünleri üreticisi bir firmamız Suudi Arabistan’a ihracata başladı. İsrail’de ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 2017 yılı Kasım ayı içerisinde Israfood Fuarı'na milli katılım organizasyonu gerçekleştireceğiz. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Nijerya’da Nigeria Agrofood fuarına katıldık. Hedef pazar olarak belirlediğimiz Afrika kıtasında katılacağımız ilk fuar için Batı Afrika nüfusunun yüzde 47’sine ev sahipliği yapması nedeniyle Nijerya’yı tercih ettik. 186 milyon nüfusuyla Afrika’nın en büyük ülkesi konumunda olan Nijerya, gıda sektörlerimiz için de büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz gerekli."

'Afrika ülkelerine özel önem veriyoruz'

Afrika’nın genel gıda sektörleri için iyi bir pazar olduğunu, fakat uzaklığın yanı sıra buradaki doğal şartların, bazı sektörlerde bozulabilen ürünlerin depolanması için sorun yarattığını ifade eden Ali Can Yamanyılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Afrika büyük fakat bir o kadar da bilinmeyenlerle dolu bir pazar. Bu nedenle ticari ilişkilerimizde tedbiri elden bırakmamalıyız. Sadece masa başında görüşmeler yaparak değil, Afrika’da yerinde ziyaretler yapmalıyız. Oraya gittikten sonra müşterilerimizle birebir bağlantılar kurmalıyız ve bunu da referansı olan kişilerle yapmalıyız.”

'Gıda Organize Sanayi Bölgesi için Adana seçildi'

Yamanyılmaz, ASHİB olarak sadece üyelerine yönelik hizmet üretmediklerini, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeleri de hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu kapsamda birlik önderliğinde, Adana’da gıda ürünlerine yönelik yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması için girişimlere başladıkları müjdesini verdi. Yamanyılmaz, “160 kilometrelik deniz kıyısına, hayvancılık, su ürünleri, balıkçılık, kanatlı eti ve et ürünleri açısından büyük bir potansiyele sahip olması, hububat, bakliyat, ve yağlı tohumlar ticaretinin merkezinde bir konumda yer alması, turunçgil, yaş meyve ve sebzede büyük üretim hacmine sahip olması gibi özellikleri nedeniyle sanayi bölgesi için Adana seçildi” dedi.

'OSB yüzde 12'yi bulan işsizlik sorununa da çare olacak'

Organize Sanayi Bölgesi ile Adana’nın uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olması, bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja çevrilmesi, tarımdan elde edilen katma değerin yükseltilmesi, imalat sanayiinde rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Yamanyılmaz, bu hedefl er gerçekleştirildiğinde, bölgenin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olacağını söyledi. Sanayi bölgesi için 2 üniversiteden de teknik ve teknoloji desteği alacaklarını ve bu sanayi bölgesinin yaratacağı istihdam potansiyeliyle Adana’nın yüzde 12‘yi bulan işsizlik sorununa çare olmayı umduklarını ifade eden Yamanyılmaz, "İleri teknoloji altyapısı ile kurulacak bu sanayi bölgesi, tüm gıda sektörlerine hizmet verecek. Her türlü gıda ürününün üretimden, nihai tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları bu tesiste gerçekleştirilecek, Adana’nın gıda ve tarım sektöründe hammaddeye yakınlığı ise en büyük avantajımız olacak. Bu yüksek teknolojiye sahip yapı, hem bölgemizin kalkınması hem de gıda ve tarım sektörlerimizin gelişimine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Henüz proje aşamasında olan Gıda OSB'nin bölge yatırımcılarında büyük heyecan yarattığını dile getiren Yamanyılmaz “Şimdiden bu tesiste yer alabilmek için 80 firma başvuru yaptı. Adana'nın Sarıçam bölgesinde kurulmasını planladığımız Gıda OSB'nin altyapı yatırımları, idari bina ve gıda kontrol laboratuvarı Kalkınma Bakanlığı'ndan ilk aşamada destek aldı” dedi.

'Hayvancılık İhtisas Serbest Bölgesi planlıyoruz'

Birlik olarak bir diğer projelerinin de Türkiye merkezli Ortadoğu ve Avrasya bölgesine hitap edecek Hayvancılık Serbest Bölge Projesi olduğunu belirten Yamanyılmaz bu projenin üretim ekonomisine geçiş stratejisinin önemli bir ayağını oluşturacağını söyledi. Bölgede hayvancılığın küçük ölçekli aile işletmeciliği şeklinde yapıldığını, ancak son yıllarda hayvancılıkta yaşanan gelişmeler sonucunda modern anlamda büyük çaplı hayvancılık işletmeleri kurulmaya başlandığını anlatan Yamanyılmaz “Bu gelişmeler bizde Hayvancılık İhtisas Serbest Bölgeleri oluşturulma fikrini ortaya çıkardı” dedi. Yamanyılmaz, ülkemizde hayvancılık sektörünün payının artmasını sağlayarak, insanların gelir ve refah düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek, ihtisas bölgesinin işleyişini şöyle anlattı:“Yurtdışından canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar getirilerek, geçici istasyon olarak bu tesislerde satılıncaya kadar 2-3 ay) beslenecek ve Ortadoğu pazarında satılacak. Bölge illerdeki kasaplık hayvanlar karkas et olarak işlenecek, salam, sosis gibi ürünler olarak ihraç edilecek. Hayvancılık İhtisas Serbest Bölgesi'nin Adana Gıda Organize Sanayi Bölgesi yakınına kurulması planlanıyor. Böylece ithal edilecek büyük ve küçükbaş hayvanlar işlenip hem yurtiçinde tüketilecek hem de ihraç edilecek.”

Karataş’a 'Balık ve Su Ürünleri Üretim Bölgesi' geliyor

ASHİB olarak kültür balıkçılığını ileriye taşıyabilmek için Adana'nın Karataş ilçesinde balık ve su ürünleri yetiştirme alanı kurulmasını da planladıklarını açıklayan Ali Can Yamanyılmaz, bu tesisin Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük tesisi olacağını söyledi. Yamanyılmaz, hem bölge ekonomisine hem de ihracata ivme kazandıracak bu tesiste karides, levrek gibi ürünlerin yetiştirileceğini ve bu konuda Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı nezdinde girişimlere başladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Su Ürünleri Üretim Bölgesi faaliyete geçtiğinde, şu an 60 milyon dolar seviyes inde olan su ürünleri bölge ihracatımızın çok daha yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Adana ve Mersin’in 2016 yılı su ürünleri yetiştiricilik miktarı 5 bin ton civarında. Üretim bölgesi ile bu rakamların birkaç kat artmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte bölgemizin istihdam sorununa da çare olmayı hedefl iyoruz. Ayrıca bölge halkımızın sağlık deposu olan balığa hem ucuz hem de kolay yoldan ulaşmasını sağlayacağız.” Çukurova bölgesinin balıkçılık ve su ürünleri sektörü açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyel değerlendirilemediği için Ege ve Marmara’nın gerisinde kalındığını ifade eden Yamanyılmaz “ Bu nedenle Adana Karataş’ta tarla balıkçılığı projesini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. İnşallah projemiz hayata geçtiğinde hem bölge ekonomimiz hem de bölge halkımızın sağlığına katkıda bulunmuş olacağız” ifadesini kullandı.