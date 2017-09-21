Camuzlar Su Ürünleri, katma değeri yüksek ürünlerle Avrupa pazarında

21 Eylül 2017

Mersin'in her dönem büyük rağbet gören, ünlü Balık Pazarı'nda aile mesleği balıkçılığı 2'nci nesil olarak sürdüren Camuzlar Su Ürünleri Firması, klasik deniz ürünlerinin yanı sıra yengeç, karides gibi katma değeri yüksek ürünlerle yurtdışı pazarlarında etkin çalışmalar yapıyor.

Firma sahibi Abdülkadir Yeniçıkan, babadan kalma bir mesleği yürüttüklerini, kent halkından gelen talepleri, ülke içerisindeki deniz ürünleri pazarına yönelik çalışmaları ve ihracata yönelik planlamaları aynı anda başarılı bir organizasyon ile hayata geçirdiklerini söyledi.

'Şirketleşme ile ihracata başladık'

1994 yılında şirketleştiklerini ve ardından ihracata yönelik çalışmalara hız kazandırdıklarını vurgulayan Yeniçıkan "Biz taze ürün yaptığımız için talep noktalarına da taze buzlanmış ürünler gönderiyoruz. İhracatta birinci önceliğimiz ürünlerimizin tazeliğini koruyarak nihai tüketiciye ulaştırabilmek. Bunun için her türlü altyapı, paketleme ve nakliye olanaklarını kullanıyoruz" dedi.

Ortadoğu'da yaşananlar etkiledi

Ortadoğu ülkelerine yaptıkları ihracatın, bu bölgedeki savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle son yıllarda azaldığını anlatan Camuzlar Su Ürünleri Firması Sahibi Abdulkadir Yeniçıkan "Geçmiş yıllarda Lübnan'a çok büyük miktarlarda ürünlerimizi gönderiyorduk. Suriye'de başlayan savaştan sonra ihracat yapmak zorlaştı. Bu bölgedeki müşterilerimize ulaşmada, birçok firma gibi bizler de çeşitli engellerle karşılaştık. İhracatımız geçmiş yıllara göre azaldı. Savaşın bitmesinin ardından Ortadoğu ülkeleri ile özellikle Lübnan'a yönelik ihracatımızı yeniden canlandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

İtalya'ya kırmızı karides

Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve İtalya'ya ürün gönderdiklerini ifade eden Yeniçıkan "İtalya'ya yönelik ürünlerimiz arasında kırmızı karides, mürekkep balığı ve yengeç özel bir yer tutuyor. Bu ülkeye 60 tonu mürekkep balığı olmak üzere yengeç ve karides dahil toplam 100 ton sipariş aldık. Bu ürünler katma değeri yüksek ürünler ve buna bağlı olarak getirisi de klasik deniz ürünlerine göre oldukça yüksek. Bu ihtiyacı karşıladığımızda, ülkemize yüksek miktarda bir döviz girdisi kazandırmış olacağız" dedi.

Son 5 yıl iyi geçmedi

Sektörün genel durumuna ilişkin değerlendirme de yapan Abdulkadir Yeniçıkan, son 5 yılın çok iyi geçmediğini, tesisleşme konusunda yaşadıkları sıkıntıların pazarlama aşamasında yansımaları olduğunun altını çizdi. Yeniçıkan "Tesisleşmede yaşadığımız sorunlardan dolayı Avrupa'ya istediğimiz gibi açılamadık. Bunu aşmak amacıyla Adana'dan bir firma ile anlaşarak ürünlerimizi işledikten sonra Avrupa pazarlarına sunmaya başladık. Şu anda kurduğumuz işleyiş, ürünlerimizin tazeliğini koruyarak Avrupa ülkelerinde nihai tüketiciye ulaşması için yeterli oluyor. Ancak ilerde yapacağımız yatırımlarla tesis eksikliğimizi gidermeyi planlıyoruz. Böylece yurtdışı pazarlara ulaşmada kendimize yeni hareket alanları kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Devlet balıkçılık sektörüne destek olmalı

Balıkçılık sektörüne devlet desteğinin yetersizliğinden yakınan Yeniçıkan "Bu çalışmalarımızda sektör olarak devletten hiç bir destek ve kredi alamıyoruz. İhracat desteği istedik, önümüze birçok engel çıktı. KOSGEB'den de kredi kullanamadık. Devletimizin destek noktasında yardımcı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Kendi çabaları ile yaptıkları üretimi gelecek yıllar için olumlu gördüklerini vurgulayan Yeniçıkan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Önümüz açık. Mersin'den ilk defa kırmızı karides ihracatı gerçekleştirdik. Bunu kendi başımıza hallettik. Eğer devletten destek görebilirsek bu 100 tonluk siparişimiz 200 veya 300 tona ulaşacaktır. Biz üretimimizin yüzde 80'ini imkanlarımız olmadığından dolayı iç pazarda değerlendiriyoruz. Yüzde 20'sini de dış pazara gönderiyoruz. Devletin bizi desteklemesini bekliyoruz. Destek gördüğümüz sürece ülke ekonomisine katkımız çok daha yüksek noktalara çıkacaktır."