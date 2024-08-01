Akrep Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Endişeli ruh haliniz, sebepsiz korkularınız, yerini, sabah 06:21 den itibaren pozitif bir ruh haline bırakıyor Sevgili Akrepler. Basın-yayın, yüksek öğretim, yurtdışı ile ilgili olumlu haberlerin geldiği bir gün sizi bekliyor. Öğlen saatleri, gelecek planlarınızı uygulamaya koymak, yeniden umutlarınızı yeşertmek adına harika zamanlar olarak görünüyor. Seyahat planları yapmak için oldukça güzel bir gün sizi bekliyor.

instagram: astrolog.rabia.aykac

e-mail: astroloji@dunya.com