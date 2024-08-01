Akrep Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Endişeli ruh haliniz, sebepsiz korkularınız, yerini, sabah 06:21 den itibaren pozitif bir ruh haline bırakıyor Sevgili Akrepler. Basın-yayın, yüksek öğretim, yurtdışı ile ilgili olumlu haberlerin geldiği bir gün sizi bekliyor. Öğlen saatleri, gelecek planlarınızı uygulamaya koymak, yeniden umutlarınızı yeşertmek adına harika zamanlar olarak görünüyor. Seyahat planları yapmak için oldukça güzel bir gün sizi bekliyor.
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