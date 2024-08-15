Akrep Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Kariyer ve statü evinize geri gelen Merkür, başvurularınızın cevaplarını almanızı sağlayabilir Sevgili Akrepler. Üstlerinizle iletişimde, yanlış anlaşılmalar konusunda dikkatli olmalısınız. Öte yandan iş hayatında kazanılan başarılar, özgüveninizi yerine getirecektir. Sağlık konusunda da şifalanma günlerindesiniz. 19:52-20:51 arasında boşlukta ilerleyen Ay ile gelirlerde beklenen gelişmelerde aksaklıklar olabilir. Ardından Oğlak burcuna ilerleyen Ay, kısa yolculuklar ve yakın çevrenizle iletişim getiriyor.
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