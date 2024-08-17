RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Akrep Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
Takip Et

Akrep Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

İletişim ve kısa yolculuklar evinizde ilerleyen Ay, gün boyunca şanslı etkiler sunuyor Sevgili Akrepler. İletişimde olduğunuz yeni birisiyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Alacağınız haberler, uzun vadede gelir getirecek yatırımlarda bulunmanızı sağlayabilir. Eşiniz veya sevgilinizden gelen beklenmedik bir teklifle yolculuğa çıkabilirsiniz. Akşam saatlerinde çocuklarınızla keyifli zaman geçirmek veya romantik bir ortam yaratmak hiç de zor değil.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com