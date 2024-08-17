Akrep Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
İletişim ve kısa yolculuklar evinizde ilerleyen Ay, gün boyunca şanslı etkiler sunuyor Sevgili Akrepler. İletişimde olduğunuz yeni birisiyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Alacağınız haberler, uzun vadede gelir getirecek yatırımlarda bulunmanızı sağlayabilir. Eşiniz veya sevgilinizden gelen beklenmedik bir teklifle yolculuğa çıkabilirsiniz. Akşam saatlerinde çocuklarınızla keyifli zaman geçirmek veya romantik bir ortam yaratmak hiç de zor değil.
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