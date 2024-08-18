Akrep Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
Ev, aile, gayrimenkul alanınıza giren Ay, gece boyunca bu konularda derin düşünceler içinde olacağınızı söylüyor Sevgili Akrepler. Aile bireyleriyle ilgili sorunlar zihninizi meşgul edebilir. Aile ilişkilerinizde çekişmelerden uzak durmalısınız. Bunun yanında kariyer evinize geri dönen Merkür, Uranüs ile sert açısını bugün gerçekleştiriyor. 3 gün boyunca iş ortamınızda beklenmedik değişikliklere hazır olmalısınız. Eşiniz veya ortağınızla sert tartışmalara girmekten uzak durun. Dolunay sürecine giriyorsunuz.
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