Akrep Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Bugün gerçekleşen Ay tutulmasının şanslılarından biri de sizsiniz Sevgili Akrepler. Şansı yanınıza çekiyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili olumlu gelişmeler var. Bebek isteyenler için olumlu bir süreç başlıyor. Bunun yanında bazı dostlarınızın belki de gerçek yüzlerini görüp, hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz. Zaman, plan yapma zamanı değil, biraz da hayatın keyifli yönlerini görmeniz zamanı olabilir. Sahne sizin, yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi göstermenin zamanı geldi.
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