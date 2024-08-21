Akrep Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının sert gökyüzü görünümlerinin olduğu başka bir gün daha sizinle Sevgili Akrepler. Ay, Balık burcundan gerilimli etkileri artırıyor olacak. Yatırımlarınızda sağlam adımlar atmalı, fazla riske girmemelisiniz. Çocuklarınızla maddi konularda anlaşmaz yaşamanız sonucu kısıtlamalar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda bir devrin sonu gelmiş gibi görünüyor. İlişkinizde sorunları çözmeniz için bakış açınızı değiştirmelisiniz. Akşam saatlerinde eşiniz veya sevgilinizden gelecek küçük sürprizler sizi mutlu edecek.
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