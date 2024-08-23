Akrep Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)
Çalışma ortamınızda verimli bir gün geçirmek için gereken şartlar lehinize Sevgili Akrepler. Sağlık problemleri olanlar için şifalanma zamanı. Geçmişten verilmiş terfi sözleri yerine getirilebilir. Yöneticilerinizle ortak bir noktada buluşmak, sorunlarınızı anlatmak için iyi bir zaman. Bunun yanında dostlarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. 15:44’ten sonra Ay boşluk enerjisinde olacağından yeni bir işe girişmeyin.
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