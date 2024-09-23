RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Akrep Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)

Gizli saklı konuların ilginizi çekeceği bir gündesiniz Sevgili Akrepler. Çocuklarınız veya ilişkinizde bazı sırlar ortaya çıkabilir. İsteğiniz dışında harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise maddi olarak şansınızın döndüğü zamanlar olabilir. Kazançlarınızda artışlar yaşanabilir. Venüs ise burcunuza geçerek, ilişkiler ve maddi konularda şans dağıtıyor olacak. Kendinizi daha çekici hissedeceksiniz.

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