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Akrep Burcu (25 Eylül 2024)

Yengeç Burcunda seyahatini sürdüren Ay, akademik konular, sosyal medya alanlarında şans getiriyor Sevgili Akrepler. Çokça çalışmak zorunda olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ancak yolculuklarda agresif tavırlardan kaçınmalısınız. Kariyer gelirlerinde sözlerin tutulmaması, gelecek konusunda net karar vermenizi zorlaştırabilir. Neyse ki yakın çevrenizle yapılan görüşmelerde ne yöne gideceğinize dair kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde bilge ve olgun kişilerle kariyer odaklı görüşmeler yapabilirsiniz.

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