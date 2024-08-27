Akrep Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Çocuklarınız veya aşk hayatınız öğle saatlerine kadar endişeli bir ruh halinde olmanıza sebep olabilir. Öğleden sonra ise 3 gün boyunca etkili olacak muhteşem etkiler sizinle Sevgili Akrepler. Kariyer gelirlerinizde beklenmedik artışlar, sosyal gruplar veya arkadaşlardan gelen teklifler mutlu olmanıza yetecek. Eşinizin hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bekar olanlar ise yeni bir ilişkiye aniden başlayabilir.
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