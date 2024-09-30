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Akrep Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Hobilerden gelir elde etmenin zamanı gelmiş görünüyor Sevgili Akrepler. Mars ve Satürn gezegenleri cesaretinizi toplayıp, başarılar elde etmeniz için muhteşem açılarla +-3 gün boyunca sizi destekliyor olacak. Basım-yayın ve yurt dışı işleri olanların isteklerini gerçekleştirebilecekleri bir dönem. Eğitim hayatında olanlar için ise yeni başlangıçlar mutlu edici görünüyor. Ay ise Başak Burcundan hayallerinizi gerçekleştirmek için destek sunuyor olacak.

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