Akrep Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Hobilerden gelir elde etmenin zamanı gelmiş görünüyor Sevgili Akrepler. Mars ve Satürn gezegenleri cesaretinizi toplayıp, başarılar elde etmeniz için muhteşem açılarla +-3 gün boyunca sizi destekliyor olacak. Basım-yayın ve yurt dışı işleri olanların isteklerini gerçekleştirebilecekleri bir dönem. Eğitim hayatında olanlar için ise yeni başlangıçlar mutlu edici görünüyor. Ay ise Başak Burcundan hayallerinizi gerçekleştirmek için destek sunuyor olacak.
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