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Akrep Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)

Kariyer hayatınızda duyacağınız övgü dolu sözler moralinizi yerine getirebilir Sevgili Akrepler. Venüs, hayaller, hedefler ve dostlar evinize girerek sosyal olmanızla beraber, yükselmenize olanak sağlayabilir. Aynı zamanda Merkür gerilemesi de aynı yerde olacağı için aranıza küslük giren arkadaşlarınızla barışma yaşayabilirsiniz. Dostlarınızı incitecek sözler kullanmaktan kaçınmalısınız. Kariyer gelirlerinizde artış ay sonuna kadar mümkün görünüyor. Akşam saatleri eşinizle tartışmaktan kaçınmanızda yarar var.

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