RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Akrep Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Takip Et

Akrep Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, sosyal olmanız için elinden geleni yapıyor olacak Sevgili Akrepler. Dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Gelecek planlarınızı uygulamaya koyabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kariyer gelirlerinde artışlar yaşanması olasıdır. Günün genel havasını yansıtan Ay ise 20:26’ya kadar burcunuzda beklenmedik ilişki sorunlarına karşı uyarıyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, gelirlerinizin artması için 2,5 günlük bir süreç başlıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]