Akrep Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, sosyal olmanız için elinden geleni yapıyor olacak Sevgili Akrepler. Dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Gelecek planlarınızı uygulamaya koyabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kariyer gelirlerinde artışlar yaşanması olasıdır. Günün genel havasını yansıtan Ay ise 20:26’ya kadar burcunuzda beklenmedik ilişki sorunlarına karşı uyarıyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, gelirlerinizin artması için 2,5 günlük bir süreç başlıyor.
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