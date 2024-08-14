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Aslan Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

Hedefler, hayaller ve dostlarınızla ilgili alanda kavuşan Mars ve Jüpiter, cesaret dolu olduğunuzu söylüyor Sevgili Aslanlar. 10 gün etkili olan bu görünümle, sayılan konularda aklınızdakileri uygulamaya koymak isteyeceksiniz. Öte yandan bugün, dostlarınızla çekişme içinde olmaktan uzak durmalısınız. Duyduğunuz haberlerle, sevgiliniz ve dostlarınız arasında kalarak zorlu durumlar yaşayabilirsiniz.

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