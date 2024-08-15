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Aslan Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Burcunuza geri dönen Merkür, unuttuğunuz, dikkate almadığınız konuları tekrar ele almanızı sağlıyor Sevgili Aslanlar. Dostlarınızla ilgili bilgiler adeta size akıyor da olabilir. Eğitim hayatınız ve yurt dışı bağlantılarla ilgili güzel gelişmeler kendinize güveninizi artıracaktır. Başarmanın zevkine varabilirsiniz. 19:52-20:51 arasında boşluktaki Ay, şansınızı fazla zorlamamanız gerektiğini söylüyor. Sonrasında Oğlak Burcuna ilerleyen Ay ile sağlık ve günlük koşturmacalar eviniz aydınlanıyor olacak.

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