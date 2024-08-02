RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Aslan Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.

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Yurtdışı ile ilgili alanlar ve eğitim hayatınızda sizi ileriye taşıyacak olumlu gelişmeler içindesiniz Sevgili Aslanlar. Dostlarınızdan gelen cesaret verici önerileri dikkate almalısınız. +-3 gün boyunca bilgili olduğunuz konularda özgüvenli atacağınız adımlar uzun soluklu ve doğru olacaktır. Venüs-Uranüs sert açısı ise ilişkilerinizde ani bitişleri, kariyer hayatınızda olan gelişmelerde sakin kalmanız gerektiğini gösteriyor.

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