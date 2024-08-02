Aslan Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Yurtdışı ile ilgili alanlar ve eğitim hayatınızda sizi ileriye taşıyacak olumlu gelişmeler içindesiniz Sevgili Aslanlar. Dostlarınızdan gelen cesaret verici önerileri dikkate almalısınız. +-3 gün boyunca bilgili olduğunuz konularda özgüvenli atacağınız adımlar uzun soluklu ve doğru olacaktır. Venüs-Uranüs sert açısı ise ilişkilerinizde ani bitişleri, kariyer hayatınızda olan gelişmelerde sakin kalmanız gerektiğini gösteriyor.

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