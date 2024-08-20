Aslan Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri bugün de sürüyor Sevgili Aslanlar. Esnek olmak, şartlara uyum sağlamak önemli. Ağustos ayının bir diğer sert görünümü olan Jüpiter ve Satürn açısı da bugün gerçekleşiyor. Etkisi 10 gün sürecek bu görünümle hayat planlarınızda fazla iyimser bakış açınızı değiştirmeniz ve gerçekçi hedefler peşinde koşmanız için durup düşünmeniz gerekli olabilir. Dostlarınızdan ve içinde yer aldığınız sosyal derneklerden sorumluluklarınızı artırmanız yönünde baskı görebilirsiniz. Ay ise Balık Burcuna geçerek, maddi konularda düzenlemeler yapmanızı sağlıyor.
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