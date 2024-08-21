Aslan Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayında, sert gökyüzünün belki de en çok etkilenen burcu siz olabilirsiniz Sevgili Aslanlar. Biraz daha sabırlı ve kabullenici olmanın gerektiği bir gün yaşanabilir. Gelecek planlarınızı gerçekçi bir bakış açısıyla yenilemeniz gerekiyor. Hayatınızdaki gelişmelerin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermemelisiniz. Gelir ve giderler konusunda muhasebe yapmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Akşam saatlerinde statünüzü ilgilendiren beklenmedik gelişmeler moralinizi yerine getirebilir.
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