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Aslan Burcu (25 Eylül 2024)

Yengeç Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, inzivaya çekilme isteğini yaratabilir Sevgili Aslanlar. Her ne kadar sakin kalmak isteseniz de aileyle ilgili gelişmeler harekete geçmenizi gerektirebilir. Sağlığa dikkat. Gelir gider dengenizde, gerçeği görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Pembe gözlükleri çıkarmanın belki de vakti geldi. Neyse ki çalışma hayatınızda başarı kazanmak ve gelirleri artırmak için motivasyon dolusunuz. Akşam saatlerinde ise ilahi destekler sizinle. Korkularınızdan arınmak için tavsiyelere açık olun.

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