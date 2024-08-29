Aslan Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
İç dünyanızda ilerleyen Ay, ruhsal olarak iyileşmenize, kendinizi iyi hissetmenize olanak sağlıyor Sevgili Aslanlar. Kadın figürlerin arka planda destekleriyle yeni gelir kapıları için anlaşmalar yapılabilir. Öğrendiğiniz bilgiler, sırlar ruhsal olgunluğa ulaşmak için yol gösterici olabilir. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, her türlü iletişimde denge ve nezaket dolu olmanızı sağlıyor. Yakın çevre ile küslüklere son verebilirsiniz. Yeni tanışmalar ve bolca yolculuk gündeminiz olacaktır.
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