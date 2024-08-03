Aslan Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Sahneye çıkma zamanınız geldi Sevgili Aslanlar. Günün ilk yarısında kariyer hayatınızda alacağınız güzel haberleri etrafa yaymak için acele etmemelisiniz. 13:32-14:09 arası ay boşlukta olduğundan iç dünyanıza dönüp sakin kalmak fayda getirebilir. Ardından Aslan Burcuna geçen Ay ile parlama zamanınız başlıyor. Ancak akşama kadar insanların baskıcı tavırlarını görmezden gelmelisiniz.
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