RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Aslan Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Mars ile Satürn gezegeninin muhteşem açısı, +-3 gün boyunca gizli desteklerle başarıları yakalayabileceğinizi söylüyor Sevgili Aslanlar. Gelir gider dengesini sağlamada başarılı bir yol izleyeceksiniz. Aile büyüklerinin destekleri sizinle. Önemli olan husus ise gücünüzü iyilik yolunda kullanmak olmalıdır. Güven duygunuzu yeniden tesis etmek çok kolay. Ay ise Başak Burcunda kendinize güveninizin tam olduğunu söylüyor.

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