RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)

Gecenin ilk saatleriyle dış dünyaya kapalı alanınıza giren Ay, inzivaya çekilme isteğinizi uyandırabilir. Arkanızdan iş çevirdiğini düşündüğünüz kişiler veya duyduğunuz dedikodular gece boyunca zihninizi kurcalayabilir Sevgili Balıklar. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günler. Bugün bir diğer önemli olay ise Merkür ile Uranüs arasında gerçekleşen sert açı. Önünüzdeki 3 gün boyunca sağlığınıza azami özeni göstermelisiniz. Çalışma arkadaşlarınızla iletişimde dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Dolunay sürecine giriyorsunuz.

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