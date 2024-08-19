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Balık Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

Fiziksel ve ruhsal sağlık alanlarınızda gerçekleşen Dolunay, şifa bulmak için önce düşünce dünyanızda bir aydınlanma yaşamak zorunda olduğunuzu söylüyor Sevgili Balıklar. Sıkı sıkıya bir duruma bağlı kalmak, inatçı bir bakış açısı size fayda sağlamayabilir. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle iletişiminizde sakin bir tutum izlemelisiniz. Fevri çıkışlar canınızı sıkabilir. İş ortamınızda daha esnek olmaya özen göstermelisiniz. Çalışma hayatınızda değişikliklere adapte olmanız gerek. Belki de şartları fazla zorlamamalı, akışa bırakmalısınız. Kazançlı gayrimenkul alışverişleri yapabilirsiniz.

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