Balık Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Gayrimenkul alma konusunda cesurca adımlar attığınız takdirde gerekli maddi kaynaklara kolayca ulaşabileceğiniz zamanlardasınız Sevgili Balıklar. +-3 gün boyunca alım-satımlarınız kârlı olup, memnun edici olacaktır. Venüs-Uranüs karesi ile yolculuklarınızda fevri hareketlerde bulunmamalı, kurallara uymalısınız. İş hayatınızda gereksiz tartışmalara girmemelisiniz. Sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız.
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