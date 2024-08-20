Balık Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri altındayız Sevgili Balıklar. Şartlara uyum sağlamak gerekli. Ağustos ayının bir diğer sert görünümü olan Jüpiter ve Satürn açısı bugün gerçekleşiyor. 10 gün etkili bu görünümle sorumluluk duygunuz artabilir, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ailenizle ilgilenmek, tamir, tadilat isleri gündem olabilir. Gayrimenkul alım-satımı, kiralamada engeller çıkabilir, prosedürler uğraştırabilir. Aile hayatınızda huzuru sağlamak için çaba sarf etmelisiniz. Ay ise burcunuza girerek tüm durumlar için destek sağlıyor olacak.
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