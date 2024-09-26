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Balık Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Hayattan aldığınız keyif ve hobiler evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, ilham dolu olacağınızı anlatıyor Sevgili Balıklar. Hissiyatınızın tam anlamıyla zirve yaptığı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise maneviyatınız artıyor. Hayalini kurduğunuz bir şey gerçekleşebilir. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeninin Terazi Burcunda yolculuğuna başlaması. 13 Ekim 2024 tarihine kadar eşinizin gelirlerinde artışlar yaşanması olasıdır. Miras, sigorta, vergi konularında çözümler bulunabilir,kazanç sağlanabilir. Partnerinizin fikirleri maddi konularda önemli olacaktır.

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