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Balık Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Bayram gününe yakışan bir gün Sevgili Balıklar. Merkür artık düzeliyor. Çalışma ortamınızda aksaklıklar bitiyor. Sağlık sorunlarında yeni yaklaşımlar mümkün. 18:14 ile 20:10 arası boşlukta bulunan Ay, engeller çıkartabilir. Önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmeyiniz. Ardından Aslan Burcuna geçen Ay, günlük rutinlerinizi bitirmeniz için destek sunuyor. Asıl güzel haber ise Venüs-Plüton olumlu açısı ile 5 gün boyunca yeni gelir kaynakları yaratmanız adına olumlu destekler sunuyor. İç sesinizi dinlemeyi ihmal etmeyiniz. İlişkiler adına çok olumlu bir süreç.

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