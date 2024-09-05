Balık Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)
Mars Gezegeni, çocuklarınız, aşk hayatınız, riskli yatırımlar ve hobiler evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Balıklar. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, burcunuzla uyumlu hareket eden Mars, Aşk hayatınıza canlılık getirebilir, duygularınızı açıklama cesareti bulabilirsiniz. Çocuklarınıza bütün eforunuzu sarf edebilirsiniz. Hayattan keyif almak isteyeceksiniz. Öte yandan Terazi Burcunda ilerleyen Ay, güzel paraların elinize geçmesine olanak sağlıyor.
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