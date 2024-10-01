Başak Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı ile, hayallerinizin hiç beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini görebilirsiniz Sevgili Başaklar. İlişkilerinizde beklentileriniz gerçekleşebilir. Sabah saatlerinde Ay ve Jüpiter zorlu açısıyla iş yükünüzün fazlalığından şikayet edebilir, üstlerinizle çatışma içine girebilirsiniz. Geçicidir. Akşam saatlerinde ise hayatınızda değişiklik yapmak isterken yanlış yönlendirilmelere karşı temkinli olmalısınız.
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