Başak Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Kariyer ve statü evinizde kavuşum yapan Mars ve Jüpiter, başarı kazanmak için motivasyon dolu olduğunuzu söylüyor Sevgili Başaklar. 10 gün boyunca etkili bu görünümle, yeni iş bulabilir, yükselebilir, mevcut işinizde başarılı fikirler üretip göz doldurabilirsiniz. Gelen fırsatlar çabucak kaçabilir. İyi değerlendirmelisiniz. Şans sizinle. Öte yandan, ev hayatınızda zorluklar, ailenizle çekişmeler, yorucu olabilir.
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