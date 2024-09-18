Başak Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
İlişkiler evinizde gerçekleşen Ay tutulması, artık bir karar almanız gerektiğini söylüyor Sevgili Başaklar. İdealinizdeki ilişkiyi mi yaşıyorsunuz yoksa kendinizi mi kandırıyorsunuz? Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı bir tutulma yaşanıyor. İlişkiye yeni bir yön vermek gerektiğini hissedebilirsiniz. Belki de hayalini kurduğunuz evlilik veya ortaklık teklifini alabilirsiniz. Her koşulda evlilik veya ikili ilişkilerde değişimlerin yaşandığı bir tutulma sizinle.
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