Başak Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri altındayız Sevgili Başaklar. Ağustos ayının bir diğer zorlayıcı açısı bugün Satürn ve Jüpiter arasında gerçekleşecek. Etkisi 10 gün sürecek bu sert görünüm karamsar duygular hissetmenize sebebiyet verebilir. İkili ilişkilerde ayrılık çanları çalabilir veya ilişkiye yeni bir yön vermek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizde sorumlulukların artabilir, yöneticilerinizle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ay ise Balık Burcuna geçerek ikili ilişkilerde veya ortaklıklarda sorunların daha görünür olmasını sağlıyor fedakar bir tavır izlemek faydanıza olacak.
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