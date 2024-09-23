RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)

Üstlerinizle anlaşmakta zorluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz Sevgili Başaklar. Projelerinizi uygulamaya koymak kolay olmayabilir. Daha fazla çabalamak gerekebilir. Akşam saatlerinde ise hava değişiyor ve başarılarınızla konuşuluyor olabilirsiniz. Aile büyüklerinin desteği sizinle. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek sezgilerinizi artırıyor. Hitabet yeteneğinizin arttığı bir dönem başlıyor.

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