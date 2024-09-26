Başak Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Sosyal ortamlarınızda yolculuğunu sürdüren Ay, dostlarınızla duygusal konuşmalar yapabileceğinizi söylüyor Sevgili Başaklar. Akşam saatlerinde ise partnerinizle duygusal paylaşımların artacağı, gelecek hayallerinin kurulduğu muhteşem zamanlardasınız. Manevi destekler sizinle. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeninin Terazi Burcuna geçmesi olacak. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, harcamalarınızda güzellik ve estetik kaygısıyla artışlar yaşanabilir. Bunun yanında gelirlerinizin de arttığı bir süreç başlıyor.
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