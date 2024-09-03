RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili Başaklar. Burcunuzda 04:55’te gerçekleşecek Yeniayda başrol sizin. Hayatın her alanında güç elde etmek için harekete geçmenin tam zamanı. Fakat önce, ilişkilerinizde yeteri kadar sorumluluk aldınız mı, fedakarlık yaptınız mı? Bu soruların cevaplarını sorgulamanız gerek. Yaşlı veya olgun kişilerin tavsiyelerine kulak vermek yararınıza olabilir. Kariyer veya sosyal statüde güzel gelişmeleri şimdilik kendinize saklamalısınız.

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