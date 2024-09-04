Başak Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Burcunuzda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde eğitim ve hukuki işlerde beklenmedik güzel gelişmeler sunuyor Sevgili Başaklar. Öğleden sonra ise her konuda temkinli adım atmanız gereken zamanlar. Yanılgılara açıksınız. Dikkat. Öte yandan, gelirlerinizi artırmak için başka yolların denenmesi gerektiğini +- 5 günlük bir süreçtesiniz. Maddiyatınız için yanınızda olan insanların farkına varacaksınız. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, gelir -gider dengenizi gündem haline getiriyor.
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